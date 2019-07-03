Яковлев: победу на Олимпиаде помню до мельчайшего эпизода

Олимпийский чемпион и чемпион мира Егор Яковлев рассказал о своих воспоминаниях от побед за национальную команду, а также дал оценку игре сборной России на мировом первенстве в Словакии, в котором он участия не принимал.
«Всегда готов сыграть за сборную, это для меня огромная честь. Наши победные турниры в Пхёнчхане на Олимпиаде и в Минске на чемпионате мира помню до мельчайшего эпизода. Как и победу в Кубке Гагарина.
Чемпионат мира-2019? На мой взгляд, наша команда провела хороший турнир, сыграла эффектно, показав лучшие образцы атакующего хоккея. К сожалению, полуфинал с финнами выпал из общего ряда, соперник «засушил» игру, сыграл строго на результат. Очень обидное поражение.
Минск-2014 и Братислава-2019 — очень похожие турниры. На обоих сборная России доминировала. И там, и там самый сложный матч был именно с финнами. Они традиционно нам не очень удобны, в плане тактики это самый тяжелый соперник. К счастью, в Минске мы его дожали», — приводит слова Яковлева Russia-Hockey.ru.
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