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Яковлев: победу на Олимпиаде помню до мельчайшего эпизода

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Яковлев: победу на Олимпиаде помню до мельчайшего эпизода
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Олимпийский чемпион и чемпион мира Егор Яковлев рассказал о своих воспоминаниях от побед за национальную команду, а также дал оценку игре сборной России на мировом первенстве в Словакии, в котором он участия не принимал.

«Всегда готов сыграть за сборную, это для меня огромная честь. Наши победные турниры в Пхёнчхане на Олимпиаде и в Минске на чемпионате мира помню до мельчайшего эпизода. Как и победу в Кубке Гагарина.

Чемпионат мира-2019? На мой взгляд, наша команда провела хороший турнир, сыграла эффектно, показав лучшие образцы атакующего хоккея. К сожалению, полуфинал с финнами выпал из общего ряда, соперник «засушил» игру, сыграл строго на результат. Очень обидное поражение.

Минск-2014 и Братислава-2019 — очень похожие турниры. На обоих сборная России доминировала. И там, и там самый сложный матч был именно с финнами. Они традиционно нам не очень удобны, в плане тактики это самый тяжелый соперник. К счастью, в Минске мы его дожали», — приводит слова Яковлева Russia-Hockey.ru.

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