Ларионов: лагерь развития СКА не отличается от того, что я видел в НХЛ

Легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, посетил лагерь развития СКА, который стартовал в Санкт-Петербурге вчера, 2 июля, на базе «Хоккейный город».
«Скажу откровенно, всё то, что я вижу в Санкт-Петербурге, никак не отличается от того, что я видел в «Детройте», «Лос-Анджелесе» и «Чикаго». Самая главная ценность этого лагеря в том, что он проходит в летнее время, ведь сейчас можно сконцентрироваться на деталях: что-то подправить, что-то усовершенствовать. Всё это сделает игроков лучше. Это правильно, что мы взяли что-то хорошее из Северной Америки и применили в России.
Надеюсь, что и другие команды КХЛ подхватят эту инициативу и будут давать те знания и информацию, которая молодым игрокам просто необходима.
Всегда у игроков должна быть цель стать лучше. Работать над теми вещами, которые требуют корректировки. 10 дней – это довольно большой срок! Ни одна команда НХЛ не позволяет себе такого количества времени.
Обычно лагерь развития у них проходит за четыре-пять дней. То, что в СКА он продлится 10 дней, – большой плюс для игроков. В сезоне работа уже идёт над системой игры и тактикой, поэтому индивидуальные качества игроков уходят на второй план. А лагерь развития позволяет как раз отточить те вещи, которые потом хоккеистам понадобятся в ходе сезона.
Что касается моего сына, который тоже принимает участие в лагере, то я понимал, что эта работа пойдёт ему на пользу. Подобного лагеря развития в России я не видел нигде. Может быть, где-то что-то ещё и проводится, но явно не на таком уровне, как в СКА. Он отработал у меня в лагере в Подмосковье и, по сути, переехал из одного лагеря в другой. Он продолжает совершенствоваться. Считаю, что для 20-летнего игрока такие кэмпы – отличная возможность для роста.
Пока всё, что я видел в хоккейном городе, очень здорово. Во-первых, тут есть всё для комфортной работы хоккеиста: лёд, тренажёрный зал, разные тренировочные помещения для ОФП, медицинский центр. Во-вторых, комплекс находится совсем рядом с ареной, это тоже очень удобно», — сказал Ларионов «Чемпионату».
- 3 июля 2019
-
18:30
-
18:10
-
18:07
-
17:09
-
15:55
-
15:08
-
14:46
-
14:19
-
13:50
-
13:26
-
12:35
-
11:54
-
11:30
-
11:16
-
10:57
-
10:20
-
10:06
-
09:50
-
09:11
-
08:48
-
08:26
-
03:54
-
03:37
-
01:48
- 2 июля 2019
-
23:56
-
23:23
-
23:14
-
22:44
-
22:31
-
22:13
-
22:06
-
21:41
-
21:24
-
21:17
-
20:54