Ларионов: лагерь развития СКА не отличается от того, что я видел в НХЛ

Легендарный советский и российский хоккеист Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, посетил лагерь развития СКА, который стартовал в Санкт-Петербурге вчера, 2 июля, на базе «Хоккейный город».



«Скажу откровенно, всё то, что я вижу в Санкт-Петербурге, никак не отличается от того, что я видел в «Детройте», «Лос-Анджелесе» и «Чикаго». Самая главная ценность этого лагеря в том, что он проходит в летнее время, ведь сейчас можно сконцентрироваться на деталях: что-то подправить, что-то усовершенствовать. Всё это сделает игроков лучше. Это правильно, что мы взяли что-то хорошее из Северной Америки и применили в России.

Надеюсь, что и другие команды КХЛ подхватят эту инициативу и будут давать те знания и информацию, которая молодым игрокам просто необходима.

Всегда у игроков должна быть цель стать лучше. Работать над теми вещами, которые требуют корректировки. 10 дней – это довольно большой срок! Ни одна команда НХЛ не позволяет себе такого количества времени.

Обычно лагерь развития у них проходит за четыре-пять дней. То, что в СКА он продлится 10 дней, – большой плюс для игроков. В сезоне работа уже идёт над системой игры и тактикой, поэтому индивидуальные качества игроков уходят на второй план. А лагерь развития позволяет как раз отточить те вещи, которые потом хоккеистам понадобятся в ходе сезона.

Что касается моего сына, который тоже принимает участие в лагере, то я понимал, что эта работа пойдёт ему на пользу. Подобного лагеря развития в России я не видел нигде. Может быть, где-то что-то ещё и проводится, но явно не на таком уровне, как в СКА. Он отработал у меня в лагере в Подмосковье и, по сути, переехал из одного лагеря в другой. Он продолжает совершенствоваться. Считаю, что для 20-летнего игрока такие кэмпы – отличная возможность для роста.

Пока всё, что я видел в хоккейном городе, очень здорово. Во-первых, тут есть всё для комфортной работы хоккеиста: лёд, тренажёрный зал, разные тренировочные помещения для ОФП, медицинский центр. Во-вторых, комплекс находится совсем рядом с ареной, это тоже очень удобно», — сказал Ларионов «Чемпионату».