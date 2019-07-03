Максвелл может перейти в шведский клуб «Эребру»

Шведский хоккейный клуб «Эребру» заинтересован в услугах нападающего Бена Максвелла, который в прошлом сезоне выступал за «Спартак», сообщает SvenskaFans.



Максвелл в настоящее время находится без команды. Договор 31-летнего хоккеиста с красно-белыми истёк 30 апреля 2019 года.



В прошлом сезоне канадец отметился 11 голами и 12 результативными передачами в 59 матчах. Он помог «Спартаку» выйти в плей-офф КХЛ, где команда проиграла в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4.



Ранее Бен выступал в России за «Югру» и «Сочи». В Северной Америке — за «Монреаль Канадиенс», «Атланту Трэшерз», «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс».