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«Монреаль» подписал контракт с форвардом Вароне, «Питтсбург» — с Бландиси

«Монреаль» подписал контракт с форвардом Вароне, «Питтсбург» — с Бландиси
Хоккей / НХЛ 0

В «Монреаль Канадиенс» подписали двусторонний контракт с форвардом Филипом Вароне на один год. «Питтсбург Пингвинз» в свою очередь продлил соглашение с нападающим Джозефом Бландиси. Соответствующие сообщения размещены на официальных сайтах клубов.

Зарплата Вароне составит $ 700 тыс. за игры в НХЛ и $ 450 тыс. – в АХЛ. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за «Филадельфию». В 47 матчах НХЛ он набрал 7 (3+4) очков.

Контракт Бландини с «Пингвинз» также носит двусторонний характер и рассчитан на один год. На уровне НХЛ зарплата игрока составит $ 700 тыс. Хоккеист начинал сезон-2018/19 в составе «Анахайма», в январе был обменян в «Пингвинз». В 9 матчах в составе клубов НХЛ в прошлом году он так и не отметился результативными действиями.

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