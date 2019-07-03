«Монреаль» подписал контракт с форвардом Вароне, «Питтсбург» — с Бландиси

В «Монреаль Канадиенс» подписали двусторонний контракт с форвардом Филипом Вароне на один год. «Питтсбург Пингвинз» в свою очередь продлил соглашение с нападающим Джозефом Бландиси. Соответствующие сообщения размещены на официальных сайтах клубов.

Зарплата Вароне составит $ 700 тыс. за игры в НХЛ и $ 450 тыс. – в АХЛ. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за «Филадельфию». В 47 матчах НХЛ он набрал 7 (3+4) очков.

Контракт Бландини с «Пингвинз» также носит двусторонний характер и рассчитан на один год. На уровне НХЛ зарплата игрока составит $ 700 тыс. Хоккеист начинал сезон-2018/19 в составе «Анахайма», в январе был обменян в «Пингвинз». В 9 матчах в составе клубов НХЛ в прошлом году он так и не отметился результативными действиями.