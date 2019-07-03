Фентон: Цуккарелло похож на ящерицу — выбрасывает клюшку, как язык

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Пол Фентон сравнил низкорослого нападающего Матса Цуккарелло с ящерицей.

«Это довольно странно, но я сказал ему, что он похож на ящерицу. Он использует клюшку, как язык, выбрасывает её, насколько это возможно, и добивается успеха.

Матс — не самый высокий по росту, но он использует невероятно длинную клюшку, он лезет в гущу игроков и забирает шайбу. Он такой естественный, подвижный, гладкий», — приводит слова Фентона The Athletic.



Цуккарелло в июне подписал пятилетний контракт с «Миннесотой Уайлд». Его Зарплата за сезон составит $ 6 млн. В 46 матчах прошедшего регулярного чемпионата он набрал 37 (11+26) очков за «Нью-Йорк Рейнджерс». 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» он сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф набрал 11 (4+7) очков.