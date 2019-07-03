«Анахайм» подписал контракт с чемпионом мира Хаканпяя

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» усилил состав, заключив однолетний контракт с защитником сборной Финляндии Яни Хаканпяя и двухлетнее соглашение с американским вратарём Энтони Столарзем, сообщает официальный сайт команды.

27-летний Хаканпяя стал чемпионом мира–2019. Он был задрафтован в 2010 году «Сэнт Луисом» под общим 104-м номером. В чемпионате Финляндии защитник сыграл 298 матчей, в которых набрал 81 (25+56) очко.

Столарз провёл 25 игр за «Филадельфию» и «Эдмонтон». Сделал два шат-аута, пропуская в среднем за матч 3,04 шайбы. Голкипер был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2012 году под общим 45-м номером.



Ранее стало известно, что Дэррил Саттер, объявивший о завершении карьеры тренера в июне 2018 года, вернётся к работе в качестве советника нового главного тренера «Анахайм Дакс» Далласа Икинса.