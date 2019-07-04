Защитник «Далласа» Мето может завершить карьеру

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Марк Мето, продолжающий восстановление после травмы левого колена в Оттаве, не знает, будет ли играть в следующем сезоне, и может завершить карьеру, сообщает журналист Марк Брассард на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, что хоккеист «Далласа» Марк Мето получил повреждение левого колена 2 ноября 2018 года и не играл до конца сезона. Планировалось, что он сможет принять участие в матче с «Эдмонтон Ойлерз» 6 января, но колено хоккеиста воспалилось во время предматчевой разминки. Сообщалось, что 33-летний хоккеист успешно перенёс операцию по исправлению дефектов хряща.



В 9 прошедшего сезона Мето не набрал очков при показателе полезности «-3».