«Барыс» подписал канадца Адама Хелевку

Казахстанский «Барыс» официально объявил о подписании контракта с канадским форвардом Адамом Хелевкой.



Односторонний договор с 23-летним хоккеистом подписан до 30 апреля 2020 года.



В 2015 году Хелевка был выбран на драфте НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в 4-м раунде. Тем не менее ему не удалось провести ни одной игры в НХЛ. С 2016 по 2018 год он выступал в фарм-клубе «акул» – «Сан-Хосе Барракуда».



Прошлый сезон Хелевка начинал в «Тусоне», фарм-клубе «Аризоны Койотс », но затем был обменян в «Нэшвилл Предаторз». Во второй команде «Предаторз» – «Милуоки» – Хелевка набрал 19 очков в 29 матчах регулярного первенства и плей-офф АХЛ.



Всего в чемпионатах АХЛ на счету Хелевки 118 (44+74) очков в 189 играх. В плей-офф форвард провёл 21 игру, набрав 6 (4+2) очков.

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