Генменеджер «Нью-Джерси»: было очень сложно выбирать между Хьюзом и Какко

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал выбор нападающего Джека Хьюза под первым номером на драфте НХЛ. Под вторым номером «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал финского форварда Каапо Какко.



«Хьюз и Какко — очень хорошие хоккеисты. Было очень сложно выбирать между ними, потому что Какко такой же потрясающий игрок. В последние годы подобные ситуации часто возникали на драфтах: Остон Мэттьюс и Патрик Лайне в 2016 году, Коннор Макдэвид и Джек Айкел в 2015-м.



А потом между ними возникло соперничество уже в лиге. Правда, они играли в разных конференциях, а Хьюз и Какко будут играть не только в одной конференции, но даже в одном дивизионе. Это очень хорошо для региона, хорошо для конкурентной борьбы. Я надеюсь, что мы будем часто играть с «Рейнджерс». Я имею в виду ещё и матчи плей-офф. Эти ребята будут бороться друг с другом. Дивизион только выиграет от этого», — приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ.

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