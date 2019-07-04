«Куньлунь» объявил о переходе канадского форварда Ханта

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с нападающим Гаретом Хантом, информирует пресс-служба китайского клуба в «Твиттере». Соглашение рассчитано на два сезона.



31-летний канадский форвард провёл минувший сезон в Хоккейной лиге восточного побережья (ECHL). Хант принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата в составе команды «Джексонвиль Айсмен», забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач. Кроме того, он заработал показатель полезности «-12» и 268 штрафных минут. В плей-офф североамериканский хоккеист провёл два матча и заработал 20 минут штрафа при показателе полезности «-1».



Хант выступал за клубы ECHL с сезона-2008/09. Ранее он защищал цвета «Стоктон Тандер» и «Аляски Йэсес».

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