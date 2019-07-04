«Автомобилист» продлил контракты с молодыми игроками из системы клуба

«Автомобилист» продлил на два года двусторонние контракты с игроками, выступающими за основной состав, фарм-клуб «Горняк» и молодёжную команду «Авто», информирует официальный сайт уральцев.
В системе клуба продолжат играть Андрей Обидин, Денис Еркин, Иван Сушинский, Евгений Митякин, Роман Ивашов, Артём Белоцкий, Вячеслав Шарипов, Александр Фёдоров.
Нападающий Андрей Обидин начал выступать за «Авто» с 2013 года. В 218 матчах МХЛ набрал 131 (64+67) очко. В 2016 году дебютировал в КХЛ, всего за «Автомобилист» сыграл 71 матч, набрал 12 (7+5) очков.
Нападающий Денис Еркин в 78 матчах за «Авто» набрал 52 (19+23) очка и стал серебряным призёром Кубка Харламова. Защитник Иван Сушинский с сезона-2017/18 играет за «Горняк». Всего в ВХЛ провёл 108 игр, набрав 13 (4+9) очков. Нападающий Евгений Митякин два последних года играл за «Горняк», на его счету 46 (16+30) очков в 107 матчах. Также Евгений сыграл 40 матчей в КХЛ, отметившись результативной передачей. Роман Ивашов сыграл 23 матча в КХЛ за «Автомобилист», забив один гол.
Нападающий Артём Белоцкий провёл пять матчей в КХЛ. Защитник Александр Фёдоров в прошедшем сезоне в составе «молодёжки» «Автомобилиста» стал серебряным призёром Кубка Харламова. Нападающий Вячеслав Шарипов провёл в ВХЛ 39 матчей и набрал 17 (6+11) очков.
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