«Автомобилист» продлил контракты с молодыми игроками из системы клуба

«Автомобилист» продлил на два года двусторонние контракты с игроками, выступающими за основной состав, фарм-клуб «Горняк» и молодёжную команду «Авто», информирует официальный сайт уральцев.



В системе клуба продолжат играть Андрей Обидин, Денис Еркин, Иван Сушинский, Евгений Митякин, Роман Ивашов, Артём Белоцкий, Вячеслав Шарипов, Александр Фёдоров.



Нападающий Андрей Обидин начал выступать за «Авто» с 2013 года. В 218 матчах МХЛ набрал 131 (64+67) очко. В 2016 году дебютировал в КХЛ, всего за «Автомобилист» сыграл 71 матч, набрал 12 (7+5) очков.



Нападающий Денис Еркин в 78 матчах за «Авто» набрал 52 (19+23) очка и стал серебряным призёром Кубка Харламова. Защитник Иван Сушинский с сезона-2017/18 играет за «Горняк». Всего в ВХЛ провёл 108 игр, набрав 13 (4+9) очков. Нападающий Евгений Митякин два последних года играл за «Горняк», на его счету 46 (16+30) очков в 107 матчах. Также Евгений сыграл 40 матчей в КХЛ, отметившись результативной передачей. Роман Ивашов сыграл 23 матча в КХЛ за «Автомобилист», забив один гол.



Нападающий Артём Белоцкий провёл пять матчей в КХЛ. Защитник Александр Фёдоров в прошедшем сезоне в составе «молодёжки» «Автомобилиста» стал серебряным призёром Кубка Харламова. Нападающий Вячеслав Шарипов провёл в ВХЛ 39 матчей и набрал 17 (6+11) очков.

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом «Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.