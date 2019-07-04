Варламов: приедет ли Сорокин в «Айлендерс» через год? Спросите его агента

Голкипер Семён Варламов, подписавший четырёхлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», поделился мнением о будущем вратаря ЦСКА Ильи Сорокина. Права в НХЛ на голкипера «армейцев» принадлежат «островитянам», а интересы Ильи и Семёна представляет один агент.
«Не могу сказать, собирается Илья приехать сюда через год или нет. Вам стоит позвонить с этим вопросом его агенту. Всё что я знаю, это то, что он прекрасный парень и отличный вратарь», — приводит слова Варламова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Варламов в минувшем сезоне выступал за «Колорадо Эвеланш» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру.
Сорокин помог ЦСКА стать обладателем Кубка Гагарина и был признан самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной России завоевал бронзовые медали на чемпионате мира в Словакии.
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