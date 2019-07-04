Экблад — о Бобровском: полевые игроки уверены в себе, когда сзади такой вратарь

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал переход в его команду голкипера Сергея Бобровского, заключившего семилетний договор на общую сумму $ 70 млн. Ранее стан «пантер» покинул канадский вратарь Роберто Луонго, объявивший о завершении карьеры.
«Мы были полностью уверены в Луонго, в этом нет никаких сомнений. Это великолепный вратарь, будущий член Зала славы, но в какой-то момент любой факел затухает. Мы очень рады, что теперь у нас есть Бобровский. Это проверенный голкипер, который уже давно у всех на виду. Он усердно работает на льду. Когда последний рубеж оберегает надёжный вратарь, это заряжает полевых игроков дополнительной уверенностью. Приятно помогать таким голкиперам, как Луонго и Боб. Они бьются за тебя, ты бьёшься за них», — приводит слова Экблада официальный сайт «пантер».
Бобровский подписал контракт в качестве свободного агента. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи».
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