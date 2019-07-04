Генменеджер «Вашингтона»: наш дивизион будет лучшим в НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил уровень дивизиона, в котором выступает столичная команда.



«Все команды, которые находились внизу, стали лучше. Дивизион в целом стал сильнее. Будет много равных и интересных матчей. В дивизионе «Метрополитан» должно быть много хорошего хоккея. Думаю, что наш дивизион будет лучшим в лиге», — приводит слова Маклеллана официальный сайт лиги.



«Вашингтон» выступает в дивизионе «Метрополитан» вместе с «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролиной Харрикейнз», «Филадельфией Флайерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз».



Ранее «Вашингтон» обменял в «Колорадо Эвеланш» нападающего Андре Бураковски и подписал контракт с форвардом Рихардом Паником. Кроме того, столичную команду покинул нападающий Бретт Коннолли, заключивший соглашение с «Флоридой Пантерз».

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