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«Барыс» подписал новый контракт с защитником Валерием Ореховым

«Барыс» подписал новый контракт с защитником Валерием Ореховым
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» продлил соглашение с защитником сборной Казахстана Валерием Ореховым. Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал двусторонний контракт до 30 апреля 2021 года.

Орехов выступает в системе клуба с 2012 года: за семь лет уроженец Сатпаева прошёл путь от детских команд ДЮСШ «Барыс», молодёжной команды «Снежные Барсы» до игрока первой команды клуба.

В КХЛ 19-летний защитник провёл 88 матчей, набрав 9 (4+5) очков. Выступал за сборную Казахстана на юношеском, молодёжном и взрослом чемпионатах мира.

В минувшем сезоне Орехов принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+12». В плей-офф на счету 19-летнего хоккеиста две голевые передачи в 11 играх.

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