Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Уильямс: не буду готов полностью погрузиться в игру — придётся всё переосмыслить

Уильямс: не буду готов полностью погрузиться в игру — придётся всё переосмыслить
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Джастин Уильямс отметил, что ещё не принял решения по поводу продолжения карьеры. В настоящий момент игрок находится в статусе неограниченно свободного агента, поскольку его контракт с «Каролиной Харрикейнз» истёк несколько дней назад.

«Не хочу ошибиться. Если я остаюсь, то должен играть на все 100 процентов. Если я не готов полностью погрузиться в игру, мне придется всё переосмыслить. От меня будет мало прока, если я сыграю на 84 процента. Я должен быть готов полностью. Так будет справедливо по отношению ко мне, к команде, ко всем», — приводит слова Уильямса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 37-летний Уильямс провёл 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 23 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами. В плей-офф на счету ветерана 7 (3+4) баллов в 15 играх.

Уильямс является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2006 году он стал победителем в составе «Каролины», а затем дважды поднимал трофей над головой в качестве игрока «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014).

Генменеджер «Каролины» надеется, что Уильямс продолжит карьеру в клубе
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент