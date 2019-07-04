Уильямс: не буду готов полностью погрузиться в игру — придётся всё переосмыслить

Нападающий Джастин Уильямс отметил, что ещё не принял решения по поводу продолжения карьеры. В настоящий момент игрок находится в статусе неограниченно свободного агента, поскольку его контракт с «Каролиной Харрикейнз» истёк несколько дней назад.



«Не хочу ошибиться. Если я остаюсь, то должен играть на все 100 процентов. Если я не готов полностью погрузиться в игру, мне придется всё переосмыслить. От меня будет мало прока, если я сыграю на 84 процента. Я должен быть готов полностью. Так будет справедливо по отношению ко мне, к команде, ко всем», — приводит слова Уильямса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В минувшем сезоне 37-летний Уильямс провёл 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 23 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами. В плей-офф на счету ветерана 7 (3+4) баллов в 15 играх.



Уильямс является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2006 году он стал победителем в составе «Каролины», а затем дважды поднимал трофей над головой в качестве игрока «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014).



Генменеджер «Каролины» надеется, что Уильямс продолжит карьеру в клубе