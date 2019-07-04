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«Куньлунь» примет участие в предсезонном турнире в Пекине

«Куньлунь» примет участие в предсезонном турнире в Пекине
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» объявил об изменениях в предсезонной подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

2 и 3 августа китайский клуб планировал провести два контрольных матча с командой университета штата Аризона, но вместо этого выступит на турнире в Пекине (2-7 августа). Помимо «Куньлуня» в турнире примут участие «Ермак», ОЭРДЖИ, «Ценг Тоу», команда университета штата Аризона.

По итогам сезона-2018/19 китайский клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата «Куньлунь» набрал 51 очко и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Трактора», ставшего 8-м и получившего путёвку в плей-офф, составило семь очков.

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября, презентация календаря намечена на 11 июля.

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