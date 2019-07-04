Павелски пришлось сменить игровой номер после перехода в «Даллас»

Новому нападающему «Даллас Старз» Джо Павелски пришлось сменить игровой номер, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. 8-й номер, под которым Павелски 13 лет играл в «Сан-Хосе Шаркс», в «Далласе» выведен из обращения. Павелски будет играть под 16-м номером.



По условиям договора, среднегодовая зарплата Павелски составит $ 7 млн, срок соглашения — три сезона. Американский нападающий провёл в «Шаркс» 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента.



В прошедшем сезоне Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.



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