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Коротаев: «Нефтехимик» сделает всё возможное, чтобы обрадовать болельщиков

Коротаев: «Нефтехимик» сделает всё возможное, чтобы обрадовать болельщиков
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Фёдор Коротаев рассказал, как проходит его летний отпуск.

«В этом году отпуск у меня получился очень насыщенный. За это время я успел сдать государственные экзамены и защитить диплом. Я учился в Российском университете физкультуры и спорта на тренера. Но отдохнуть как следует с друзьями тоже успел.

Про физнагрузки я не забывал. В основном занимался баскетболом, футболом, в зале работал. Мы с друзьями даже успели мини-турнир футбольный организовать у нас на районе!

Конечно, я жду встречи с нашими прекрасными болельщиками! В новом сезоне обязательно постараемся сделать все возможное, чтобы они были счастливы и рады», — приводит слова голкипера официальный сайт клуба.

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