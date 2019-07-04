Коротаев: «Нефтехимик» сделает всё возможное, чтобы обрадовать болельщиков

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Фёдор Коротаев рассказал, как проходит его летний отпуск.



«В этом году отпуск у меня получился очень насыщенный. За это время я успел сдать государственные экзамены и защитить диплом. Я учился в Российском университете физкультуры и спорта на тренера. Но отдохнуть как следует с друзьями тоже успел.



Про физнагрузки я не забывал. В основном занимался баскетболом, футболом, в зале работал. Мы с друзьями даже успели мини-турнир футбольный организовать у нас на районе!



Конечно, я жду встречи с нашими прекрасными болельщиками! В новом сезоне обязательно постараемся сделать все возможное, чтобы они были счастливы и рады», — приводит слова голкипера официальный сайт клуба.