Бобровский — об обиде на «Коламбус»: не вижу смысла копаться в грязном белье

30-летний российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», поделился эмоциями от перехода.
«С каким чувствами расставался с „Коламбусом“? Конечно, семь лет — это серьёзный срок. У меня была очень большая любовь с болельщиками, с ними тяжело было прощаться. С ребятами тоже были очень хорошие отношения. Но также я поблагодарил за работу генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена, сказал большое спасибо главному тренеру Джону Торторелле. Я и сам все эти семь лет развивался как игрок и как личность. Но, поблагодарив всех, перевернул эту страницу и двигаюсь дальше.
Обида на руководство „Коламбуса“? Сейчас не вижу смысла копаться в грязном белье. Что было, то было. Уходя, я поблагодарил и болельщиков, и всю организацию «Коламбуса», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.
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