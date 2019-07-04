Бобровский — об обиде на «Коламбус»: не вижу смысла копаться в грязном белье

30-летний российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», поделился эмоциями от перехода.



«С каким чувствами расставался с „Коламбусом“? Конечно, семь лет — это серьёзный срок. У меня была очень большая любовь с болельщиками, с ними тяжело было прощаться. С ребятами тоже были очень хорошие отношения. Но также я поблагодарил за работу генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена, сказал большое спасибо главному тренеру Джону Торторелле. Я и сам все эти семь лет развивался как игрок и как личность. Но, поблагодарив всех, перевернул эту страницу и двигаюсь дальше.



Обида на руководство „Коламбуса“? Сейчас не вижу смысла копаться в грязном белье. Что было, то было. Уходя, я поблагодарил и болельщиков, и всю организацию «Коламбуса», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.

Бобровский мечтает о Кубке Стэнли с «Флоридой». Что ждёт русских в новых клубах Панарин будет королём Бродвея, Варламов постарается перезапустить карьеру, а Зайцев может получить место в первой паре, но не большинство.