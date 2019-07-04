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Турко: в душевой «Далласа» была пепельница специально для Зубова

Турко: в душевой «Далласа» была пепельница специально для Зубова
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный канадский вратарь Марти Турко вспомнил об игре с Сергеем Зубовым, которого недавно ввели в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги.

«Этот парень мог сыграть 30 минут, совсем не выглядя усталым, и шёл выкурить сигарету. Я потерял за игру 12 фунтов и ничего не мог делать, а Зубов идёт курить в душевую. Там была специальная пепельница только для него», — приводит слова Турко The Athetic.

Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги. С 12 ноября 2015 года по 1 июня 2016 года — главный тренер петербургского СКА. В настоящее время Зубов является главным тренером хоккейного клуба «Сочи».

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