Турко: в душевой «Далласа» была пепельница специально для Зубова

Легендарный канадский вратарь Марти Турко вспомнил об игре с Сергеем Зубовым, которого недавно ввели в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги.



«Этот парень мог сыграть 30 минут, совсем не выглядя усталым, и шёл выкурить сигарету. Я потерял за игру 12 фунтов и ничего не мог делать, а Зубов идёт курить в душевую. Там была специальная пепельница только для него», — приводит слова Турко The Athetic.



Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги. С 12 ноября 2015 года по 1 июня 2016 года — главный тренер петербургского СКА. В настоящее время Зубов является главным тренером хоккейного клуба «Сочи».

«Самый недооценённый игрок НХЛ». Сергей Зубов – в Зале хоккейной славы Легендарный защитник и двукратный обладатель Кубка Стэнли получил заслуженное признание.