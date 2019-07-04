«Торонто» подписал контракт с Керфутом на $ 14 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новое соглашение с нападающим Алексом Керфутом, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. 24-летний хоккеист подписал контракт сроком на четыре сезона, средняя годовая зарплата Керфута составит $ 3,5 млн.
Напомним, Керфут оказался в «Торонто» 1 июля в результате крупного обмена с «Колорадо Эвеланш». Состав клуба из Денвера пополнили нападающий Назем Кадри и защитник Калле Росен. В обратном направлении отправились защитник Тайсон Бэрри и Керфут.
В прошедшем регулярном чемпионате Керфут принял участие в 78 матчах, записав на свой счёт 42 (15+27) очка при показателе полезности "-9" и 38 минутах штрафного времени.
«Торонто» обменял Росена и Кадри в «Колорадо» на Керфута и Бэрри
- 4 июля 2019
-
17:21
-
17:12
-
16:41
-
16:32
-
16:27
-
15:59
-
15:32
-
15:21
-
14:58
-
14:38
-
14:17
-
13:47
-
13:17
-
13:07
-
12:53
-
12:43
-
12:14
-
11:51
-
11:43
-
11:07
-
10:49
-
10:22
-
10:01
-
09:29
-
09:19
-
09:10
-
08:42
- 3 июля 2019
-
23:59
-
22:40
-
21:59
-
20:48
-
20:20
-
19:44
-
19:18
-
18:30
Партнерский контент