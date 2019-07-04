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«Торонто» подписал контракт с Керфутом на $ 14 млн

«Торонто» подписал контракт с Керфутом на $ 14 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новое соглашение с нападающим Алексом Керфутом, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. 24-летний хоккеист подписал контракт сроком на четыре сезона, средняя годовая зарплата Керфута составит $ 3,5 млн.

Напомним, Керфут оказался в «Торонто» 1 июля в результате крупного обмена с «Колорадо Эвеланш». Состав клуба из Денвера пополнили нападающий Назем Кадри и защитник Калле Росен. В обратном направлении отправились защитник Тайсон Бэрри и Керфут.

В прошедшем регулярном чемпионате Керфут принял участие в 78 матчах, записав на свой счёт 42 (15+27) очка при показателе полезности "-9" и 38 минутах штрафного времени.

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