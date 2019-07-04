Людвиг: Зубов говорил, что бегает в душ не для курения. Чушь собачья!

Экс-хоккеист Крейг Людвиг поделился мнением о страсти Сергея Зубова к курению во времена игровой карьеры. Напомним, Зубов недавно стал членом Зала хоккейной славы.



«Мы могли бы сказать ему посидеть с нами в раздевалке, но он всегда бежал принимать душ. Мы знали, что он курит там, но он всё отрицал. Чушь собачья! Ты что, думаешь мы не видим, как из душевой идёт дым? Но он только что сыграл 35 минут и закрыл Джо Сакика. Поэтому мы просто позволяли ему делать всё, что он хотел.



Зубов никогда не думал об отношении СМИ. Вряд ли он считал журналистов плохими, ему просто было всё равно. На самом деле у него были другие дела, о которых он беспокоился. Например, как бы быстрее добраться до сигареты после матча», — цитирует Людвига The Athletic.

«Самый недооценённый игрок НХЛ». Сергей Зубов – в Зале хоккейной славы Легендарный защитник и двукратный обладатель Кубка Стэнли получил заслуженное признание.