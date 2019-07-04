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Кьяро подписал контракт с «Монреалем» на $ 10,5 млн

Кьяро подписал контракт с «Монреалем» на $ 10,5 млн
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Бен Кьяро подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс», информирует официальный сайт канадской команды. 28-летний хоккеист, находившийся в статусе свободного агента, поставил подпись под контрактом сроком на три года, средняя зарплата за сезон составит $ 3,5 млн.

Последние шесть сезонов хоккеист провёл в «Виннипег Джетс». В регулярном чемпионате—2018/19 защитник принял участие в 78 играх, отметившись 20 (5+15) баллами при показателе полезности "+6" и 62 минутах штрафного времени. В среднем Кьяро проводил на площадке около 18 с половиной минут за матч. В шести играх розыгрыша Кубка Стэнли игрок не сумел набрать очки, завершив плей-офф с показателем полезности "+2".

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