Василевский: «Везина» — приятный бонус, но я буду доволен только Кубком Стэнли

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о переходе ЧМ на канадские площадки и прокомментировал победу в голосовании на «Везину Трофи».



«Самое важное — это победа в Кубке Стэнли. „Везина Трофи“ — это, конечно, приятный бонус. Я не занижаю ценность этого трофея, он очень престижный для меня и моей семьи. Но я буду доволен, только когда мы выиграем Кубок Стэнли, а для этого надо вкалывать мама не горюй.



Говорят, что нормальный человек в ворота не встанет. Я раньше не понимал этой шутки, а сейчас даже смеюсь над ней. Только вратарь может понять вратаря. Бывает, смотрим какой-то матч, и вратарь пропускает „плохой“ гол, все игроки даже у нас в команде говорят: „Ой, что он стоит, всё проспал“. Я со своей позиции, как вратарь, понимаю, что он видел и почему так сыграл, и иногда объясняю партнёрам.



Уровень чемпионата мира вырос? Ну да, было много очень хороших игроков. Правда, были и такие матчи, где очень тяжело играть. Мне тяжело в играх, когда парни забрасывают 10 шайб, а по твоим воротам бросков нет, стоишь холодный, ничего не делаешь. А так, уровень был очень хороший, мне понравилось», — цитирует вратаря ТАСС.

С Хартом и без носков. Самые яркие моменты церемонии закрытия сезона НХЛ Кучеров пришёл без носков, а у Макдэвида вместо ремня были хоккейные шнурки.