Форвард «Анахайма» Кракнелл перешёл в «Куньлунь Ред Стар»
Нападающий Адам Кракнелл перешёл в «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный «твиттер» китайского коллектива. 33-летний канадский хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.
Сезон-2018/19 хоккеист начинал в системе «Торонто Мэйпл Лифс», но в декабре его обменяли в «Анахайм Дакс». Кракнелл сыграл в регулярном чемпионате за основную команду «Анахайма» только два матча, не сумев отметиться очками при показателе полезности "-1" и 0 минут штрафа. В среднем хоккеист проводил на площадке около 10 с половиной минут за игру.
В регулярном чемпионате и плей-офф АХЛ нападающий сыграл 61 матч, записав на свой счёт 54 (25+29) балла.
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