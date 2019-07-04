«Эдмонтон» подписал контракт с 8-м номером драфта Бробергом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт со шведским защитником Филипом Бробергом, информирует официальный сайт канадской команды. 18-летний хоккеист поставил подпись под стандартным трёхлетним соглашением новичка. Напомним, Броберг был выбран в первом раунде недавно прошедшего драфта НХЛ под общим 8-м номером.
Всего в первом раунде было выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин Василий Подколзин.
1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)
2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)
3. «Чикаго» — форвард Кирби Дах (Канада)
4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)
5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Тюркотт (США)
6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)
7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)
8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)
9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)
10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия).
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