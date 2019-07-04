Бержевен — о контракте Кьяро на $ 10,5 млн: Бен отвечает потребностям «Монреаля»

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал подписание контракта с защитником Беном Кьяро. 28-летний хоккеист, находившийся в статусе свободного агента, поставил подпись под контрактом сроком на три года, средняя зарплата за сезон составит $ 3,5 млн.
«Мы очень рады, что сегодня пришли к соглашению с Беном Кьяро. Это очень надежный защитник, который отвечает нашим потребностям. Это хоккеист, который может проводить много времени на льду и играть в разных ситуациях. Мы убеждены, что он усилит нашу оборонительную линию», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
Последние шесть сезонов хоккеист провёл в «Виннипег Джетс». В регулярном чемпионате сезона-2018/19 защитник принял участие в 78 играх, отметившись 20 (5+15) баллами при показателе полезности "+6" и 62 минутах штрафного времени. В среднем Кьяро проводил на площадке около 18 с половиной минут за матч. В шести играх розыгрыша Кубка Стэнли игрок не сумел набрать очки, завершив плей-офф с показателем полезности "+2".
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