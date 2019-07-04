«Лос-Анджелес» хочет выменять Пульюярви у «Эдмонтона»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» пытается выменять у «Эдмонтон Ойлерз» нападающего Ессе Пульюярви, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Деннис Берштейн. Как сообщается, «нефтяники» также требуют включить в сделку также своего нападающего Милана Лучича, которого твёрдо решили обменять в другой клуб. Напомним, ранее Пульюярви потребовал от «Эдмонтона» обмена в другой клуб, поскольку недоволен своим игровым временем.



В нынешнем сезоне Пульюярви выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в свой актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «–14» и 16 минутах штрафа.

