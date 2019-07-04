Вратарь Жуков подписал контракт с фарм-клубом «Торонто»
Голкипер Максим Жуков подписал контракт с фарм-клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в Американской хоккейной лиге — «Торонто Марлиз», информирует официальный сайт команды.
В прошедшем сезоне 19-летний голкипер играл в OHL и USHL. В 19 матчах Юниорской хоккейной лиги Онтарио вратарь отражал 90% бросков при коэффициенте надёжности 3,43. В 24 встречах Хоккейной лиги США Жуков отразил 88,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,94.
Жуков начинал заниматься хоккеем в Калининграде, вскоре перебравшись в череповецкую «Северсталь». Позже голкипер занимался в системе ярославского «Локомотива», откуда решил отправиться за океан в 2016 году. В активе Жукова есть вызовы в юниорскую сборную России.
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