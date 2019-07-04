Бобровский — о награде Ватрано за 72-й номер: надеюсь, он любит Макдональдс

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал тот факт, что нападающий Фрэнк Ватрано согласился отдать ему 72-й номер. Напомним, форвард пошутил, что после такой уступки ждёт от Бобровского часы Ролекс и бесплатные ужины в течении года.
«Очень жду встречи с ребятами, хочу побыстрее с ними познакомиться. Знаю, что нас ждет длинный процесс, и не всё будет даваться легко. Обязательно будут сложности, сезон НХЛ — это всегда тяжёлый путь. Но уверен, что вместе с моими новыми партнёрами мы всё преодолеем.
Ватрано написал, что ждёт Ролекс и ужины? Да, я слышал. Надеюсь, что он любит McDonald's и Chipotle. Здесь мы договоримся. Но если серьезно, хочу сказать ему большое спасибо за такой поступок. Не каждый спортсмен согласился бы уступить свой номер. Очень благодарен Фрэнку, а условия уступки мы, конечно, согласуем», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 4 июля 2019
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