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Холланд: «Эдмонтон» хочет найти игрока с потенциалом в 20 голов

Холланд: «Эдмонтон» хочет найти игрока с потенциалом в 20 голов
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал о селекционных планах своей команды.

«Мы однозначно хотели бы добавить игрока, у которого есть потенциал забить 20 голов. Посмотрим, удастся ли нам это осуществить.

Всё это обусловлено потолком зарплат. Команды, наделавшие шума, имели много места под потолком зарплат. И такое происходит циклически. У нас сейчас не много места в зарплатной ведомости, поэтому мы нацеливаемся на игроков третьего-четвёртого звеньев», – приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в прошедшем сезоне «нефтяники» не сумели попасть в плей-офф Кубка Стэнли. Генеральный менеджер Питер Чиарелли уступил свой пост Холланду.

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