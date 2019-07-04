Холланд: «Эдмонтон» хочет найти игрока с потенциалом в 20 голов
Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал о селекционных планах своей команды.
«Мы однозначно хотели бы добавить игрока, у которого есть потенциал забить 20 голов. Посмотрим, удастся ли нам это осуществить.
Всё это обусловлено потолком зарплат. Команды, наделавшие шума, имели много места под потолком зарплат. И такое происходит циклически. У нас сейчас не много места в зарплатной ведомости, поэтому мы нацеливаемся на игроков третьего-четвёртого звеньев», – приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в прошедшем сезоне «нефтяники» не сумели попасть в плей-офф Кубка Стэнли. Генеральный менеджер Питер Чиарелли уступил свой пост Холланду.
- 4 июля 2019
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