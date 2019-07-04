Генменеджер «Нью-Джерси»: мы выложили карты, можем усилиться ещё

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о трансферной политике клуба. Напомним, «дьяволов» уже усилили Джек Хьюз, Пи-Кей Суббэн и Уэйн Симмондс.



«Я уже принял несколько решений и собираюсь дальше работать в этом направлении на этой неделе. Мы хотим узнать, что ещё мы можем сделать в этом плане. Вскоре ажиотаж вокруг первого дня работы рынка свободных агентов спадёт, станет понятно, кто выиграл, а кто проиграл. Но победа 1 июля — не главная цель. Если есть шанс усилить состав, надо им пользоваться. Мы в хорошей форме с точки зрения потолка зарплат. И мы хорошо распорядились нашими ресурсами и возможностями. Владельцы клуба нас поддерживают. Мы выложили карты на стол, когда пришло время. Если появятся новые варианты, мы воспользуемся и ими», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

Этот «дьявол» Суббэн. Кто выиграл от обмена суперзвезды? На Восточном берегу стало веселее.