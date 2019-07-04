Дубас: у «Торонто» были проблемы с обороной, приобретение Бэрри — шаг вперёд
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал обмен с «Колорадо Эвеланш». Состав клуба из Денвера пополнили нападающий Назем Кадри и защитник Калле Росен. В обратном направлении отправились защитник Тайсон Бэрри и форвард Александр Керфут.
«Мы испытывали проблемы с правой стороны обороны. И этот трейд — огромный шаг в нужном нам направлении. Он выгоден и нам, и „Колорадо“, так что мне с Джо Сакиком оказалось очень легко обо всём договориться.
Керфут? „Эвеланш“, как и мы, были высокого мнения о нём. У него масса положительных качеств: это и скорость, и умение вести шайбу, и бойцовский характер, и при этом солидная продуктивность», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.
- 4 июля 2019
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