Дубас: у «Торонто» были проблемы с обороной, приобретение Бэрри — шаг вперёд

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал обмен с «Колорадо Эвеланш». Состав клуба из Денвера пополнили нападающий Назем Кадри и защитник Калле Росен. В обратном направлении отправились защитник Тайсон Бэрри и форвард Александр Керфут.



«Мы испытывали проблемы с правой стороны обороны. И этот трейд — огромный шаг в нужном нам направлении. Он выгоден и нам, и „Колорадо“, так что мне с Джо Сакиком оказалось очень легко обо всём договориться.



Керфут? „Эвеланш“, как и мы, были высокого мнения о нём. У него масса положительных качеств: это и скорость, и умение вести шайбу, и бойцовский характер, и при этом солидная продуктивность», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.