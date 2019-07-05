Защитник «Сент-Луиса» с украинскими корнями напоил деда из Кубка Стэнли

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко привёз завоёванный Кубок Стэнли к себе на родину в Сент-Альберт (Канада). Там же проживает его дед, который на протяжении всей карьеры поддерживает игрока. 26-летний хоккеист напоил его прямо из главного трофея НХЛ.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Сент-Луиз Блюз».



Напомним, этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

Ранее Колтон Парэйко поделился впечатлениями от победы в решающем матче Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».