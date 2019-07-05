Василевский: в раздевалке особо не выступаю — я вратарь, мне надо ловить шайбу

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о нюансах игры на позиции вратаря.
«Вратари дружат между собой? Они просто понимают, какая у них тяжёлая работа. Говорят, что нормальный человек в ворота не встанет. Я раньше не понимал этой шутки, а сейчас даже смеюсь над ней. Только вратарь может понять вратаря.
Бывает, смотрим какой-то матч и вратарь пропускает «плохой» гол, все игроки даже у нас в команде говорят: «Ой, что он стоит, всё проспал». Я со своей позиции, как вратарь, понимаю, что он видел и почему так сыграл, и иногда объясняю партнёрам.
Мой авторитет в раздевалке? Могу взять слово, но особо стараюсь не выступать. Моя задача — сделать своё дело и уйти домой. Для того чтобы толкать речи и орать на кого-то, есть другие люди, которые делают это хорошо. Я вратарь, мне надо ловить шайбу», — цитирует вратаря ТАСС.
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