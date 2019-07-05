Давыдов: Гусев мог бы ещё год поиграть в СКА и зайти в НХЛ с парадного входа

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о переходе Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс».



«Я не самый большой специалист по НХЛ, но мне немного непонятно, почему он после плей-офф КХЛ уехал в «Вегас». По стилю эта команда вряд ли Никите подходит, особенно после того, как она не нашла общего языка с Вадимом Шипачёвым.



В середине прошлого сезона я критиковал Шипачёва в «Динамо» за уход от силовой борьбы, но он всё равно большой мастер, игровичок. Шанса в «Вегасе» ему не дали, почему же Гусев, игрок похожего стиля, на этот шанс рассчитывает?



Мне кажется, ещё год Никита мог бы сыграть в СКА и сборной России, порадовать нас, болельщиков, ярким хоккеем. А вот уже следующим летом в роли свободного агента рванул бы в НХЛ, сам выбрал бы себе клуб и тем самым зашел бы в лигу с парадного входа. Идеальный вариант — как, например, с Артемием Панариным!



В каком клубе вижу Гусева? На последнем чемпионате мира в эпизодах был виден потенциал «армейской» связки Кучеров — Гусев, хотя всё-таки цельной игры она не показала. Думаю, в «Тампе» этот дуэт мог бы развернуться на проектную мощность.



Чем-то Гусев похож на Панарина — праворукий, хитрый, техничный. Значит, мог бы отлично заменить его в «Коламбусе», хотя Панарин более агрессивный форвард, способный в одиночку затащить шайбу к воротам соперника», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Напомним, Гусев стал игроком «Вегас Голден Найтс» в середине апреля. В последнее время стали появляться слухи о скором обмене россиянина.

«Вегас» рассматривает варианты обмена с участием Никиты Гусева и Колина Миллера