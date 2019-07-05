Давыдов: Гусев мог бы ещё год поиграть в СКА и зайти в НХЛ с парадного входа

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о переходе Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс».
«Я не самый большой специалист по НХЛ, но мне немного непонятно, почему он после плей-офф КХЛ уехал в «Вегас». По стилю эта команда вряд ли Никите подходит, особенно после того, как она не нашла общего языка с Вадимом Шипачёвым.
В середине прошлого сезона я критиковал Шипачёва в «Динамо» за уход от силовой борьбы, но он всё равно большой мастер, игровичок. Шанса в «Вегасе» ему не дали, почему же Гусев, игрок похожего стиля, на этот шанс рассчитывает?
Мне кажется, ещё год Никита мог бы сыграть в СКА и сборной России, порадовать нас, болельщиков, ярким хоккеем. А вот уже следующим летом в роли свободного агента рванул бы в НХЛ, сам выбрал бы себе клуб и тем самым зашел бы в лигу с парадного входа. Идеальный вариант — как, например, с Артемием Панариным!
В каком клубе вижу Гусева? На последнем чемпионате мира в эпизодах был виден потенциал «армейской» связки Кучеров — Гусев, хотя всё-таки цельной игры она не показала. Думаю, в «Тампе» этот дуэт мог бы развернуться на проектную мощность.
Чем-то Гусев похож на Панарина — праворукий, хитрый, техничный. Значит, мог бы отлично заменить его в «Коламбусе», хотя Панарин более агрессивный форвард, способный в одиночку затащить шайбу к воротам соперника», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
Напомним, Гусев стал игроком «Вегас Голден Найтс» в середине апреля. В последнее время стали появляться слухи о скором обмене россиянина.
- 5 июля 2019
-
13:39
-
13:01
-
12:39
-
12:07
-
11:21
-
11:10
-
10:36
-
09:52
-
09:27
-
09:05
-
08:34
- 4 июля 2019
-
23:42
-
22:55
-
22:20
-
21:45
-
21:09
-
20:47
-
20:27
-
19:57
-
19:40
-
19:17
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:33
-
18:22
-
17:58
-
17:21
-
17:12
-
16:41
-
16:32
-
16:27
-
15:59
-
15:32
-
15:21