Гончар: в «Оттаве» Зайцев получит больше игрового времени, а его роль изменится

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал обмен Никиты Зайцева в «Оттаву Сенаторз».



«Думаю, он получит там больше игрового времени, больше возможности поиграть в большинстве, поэтому в плане личного развития для него это, конечно, плюс.



В «Оттаве» роль Никиты поменяется. В «Торонто» его больше использовали в обороне, он играл против лучших троек нападения соперника. Теперь же он будет делать то же самое, плюс больше играть в большинстве, а также может становиться лидером вне льда, так как в «Оттаве» собрался молодой состав. Так что в новом клубе у него будет много пространства для роста и развития.



К русским в «Оттаве» относятся нормально, я там не чувствовал никакой разницы по сравнению с другими клубами. Относятся так же, как и к остальным хоккеистам — выходи и играй. Если ты делаешь всё хорошо, то болельщики тебя любят и поддерживают», — цитирует Гончара Sport24.

«Торонто» обменял защитника Никиту Зайцева в «Оттаву»