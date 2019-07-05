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Кейн и Бишоп вошли в первое звено лучших игроков из США по версии сайта НХЛ

Кейн и Бишоп вошли в первое звено лучших игроков из США по версии сайта НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В честь прошедшего в США Дня независимости официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) определил первое звено футболистов из США, выступающих в лиге. В голосовании приняли участие эксперты сайта.

Полностью итоговая шестёрка хоккеистов выглядит следующим образом:

вратарь: Бен Бишоп, «Даллас Старз» (6 голосов);

защитники: Сет Джонс, «Коламбус Блю Джекетс» (9 голосов), Джон Карлсон, «Вашингтон Кэпиталз» (7 голосов);

нападающие: Патрик Кейн, «Чикаго Блэкхоукс» (11 голосов), Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» (11 голосов), Джонни Годро, «Калгари Флэймз» (9 голосов).

Напомним, Бен Бишоп стал пятым вратарём с 1956 года, которому удалось отразить не менее 50 бросков в 7-й игре серии плей-офф НХЛ.

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