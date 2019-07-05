Кейн и Бишоп вошли в первое звено лучших игроков из США по версии сайта НХЛ
В честь прошедшего в США Дня независимости официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) определил первое звено футболистов из США, выступающих в лиге. В голосовании приняли участие эксперты сайта.
Полностью итоговая шестёрка хоккеистов выглядит следующим образом:
вратарь: Бен Бишоп, «Даллас Старз» (6 голосов);
защитники: Сет Джонс, «Коламбус Блю Джекетс» (9 голосов), Джон Карлсон, «Вашингтон Кэпиталз» (7 голосов);
нападающие: Патрик Кейн, «Чикаго Блэкхоукс» (11 голосов), Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» (11 голосов), Джонни Годро, «Калгари Флэймз» (9 голосов).
Напомним, Бен Бишоп стал пятым вратарём с 1956 года, которому удалось отразить не менее 50 бросков в 7-й игре серии плей-офф НХЛ.
- 5 июля 2019
-
12:07
-
11:21
-
11:10
-
10:36
-
09:52
-
09:27
-
09:05
-
08:34
- 4 июля 2019
-
23:42
-
22:55
-
22:20
-
21:45
-
21:09
-
20:47
-
20:27
-
19:57
-
19:40
-
19:17
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:33
-
18:22
-
17:58
-
17:21
-
17:12
-
16:41
-
16:32
-
16:27
-
15:59
-
15:32
-
15:21
-
14:58
-
14:38
-
14:17
Партнерский контент