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Бобровский: мы с Панариным больше не играем вместе, но оба счастливы

Бобровский: мы с Панариным больше не играем вместе, но оба счастливы
Хоккей / НХЛ 0

30-летний российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», прокомментировал тот факт, что его бывший партнёр по «Коламбусу» Артемий Панарин отправился в «Нью-Йорк Рейнджерс».

В середине сезоне-2018/19 Артемий начал сотрудничество с агентом Бобровского. Многие посчитали это предпосылкой к тому, что хоккеисты перейдут в один клуб.

«Это жизнь, это бизнес. Конечно, мы с ним хорошие друзья, но для него и его семьи важно, чтобы он был счастлив. Так же как для меня важно, чтобы счастлив был я и мои близкие.

Да, мы больше не играем вместе, но мы оба счастливы. Мы выбирали наилучшие варианты каждый для себя. Думаю, он не менее счастлив оказаться в «Рейнджерс», чем я — во «Флориде», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.

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