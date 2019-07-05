Бобровский: мы с Панариным больше не играем вместе, но оба счастливы

30-летний российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», прокомментировал тот факт, что его бывший партнёр по «Коламбусу» Артемий Панарин отправился в «Нью-Йорк Рейнджерс».
В середине сезоне-2018/19 Артемий начал сотрудничество с агентом Бобровского. Многие посчитали это предпосылкой к тому, что хоккеисты перейдут в один клуб.
«Это жизнь, это бизнес. Конечно, мы с ним хорошие друзья, но для него и его семьи важно, чтобы он был счастлив. Так же как для меня важно, чтобы счастлив был я и мои близкие.
Да, мы больше не играем вместе, но мы оба счастливы. Мы выбирали наилучшие варианты каждый для себя. Думаю, он не менее счастлив оказаться в «Рейнджерс», чем я — во «Флориде», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.
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