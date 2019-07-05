Павел Карнаухов привёз Кубок Гагарина в Минск

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прибыл с Кубком Гагарина в родной Минск, информирует пресс-служба московского клуба в «Твиттере». Сегодня, 5 июля, с 17:00 до 19:00 мск главный трофей КХЛ будет выставлен в фойе крытого катка в парке им. М. Горького.



В прошедшем сезоне 22-летний Карнаухов провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт три заброшенные шайбы и шесть результативных передач. Кроме того хоккеист заработал показатель полезности «+3» и 20 минут штрафа. В плей-офф уроженец Челябинска набрал 2 (2+0) очка в 12 матчах при показателе полезности «+5».



По итогам минувшего сезона ЦСКА впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли в четырёх матчах «Авангард».

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