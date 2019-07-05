Павел Карнаухов привёз Кубок Гагарина в Минск
Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прибыл с Кубком Гагарина в родной Минск, информирует пресс-служба московского клуба в «Твиттере». Сегодня, 5 июля, с 17:00 до 19:00 мск главный трофей КХЛ будет выставлен в фойе крытого катка в парке им. М. Горького.
В прошедшем сезоне 22-летний Карнаухов провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт три заброшенные шайбы и шесть результативных передач. Кроме того хоккеист заработал показатель полезности «+3» и 20 минут штрафа. В плей-офф уроженец Челябинска набрал 2 (2+0) очка в 12 матчах при показателе полезности «+5».
По итогам минувшего сезона ЦСКА впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли в четырёх матчах «Авангард».
Стала известна символическая сборная сезона КХЛ
- 5 июля 2019
-
12:39
-
12:07
-
11:21
-
11:10
-
10:36
-
09:52
-
09:27
-
09:05
-
08:34
- 4 июля 2019
-
23:42
-
22:55
-
22:20
-
21:45
-
21:09
-
20:47
-
20:27
-
19:57
-
19:40
-
19:17
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:33
-
18:22
-
17:58
-
17:21
-
17:12
-
16:41
-
16:32
-
16:27
-
15:59
-
15:32
-
15:21
-
14:58
-
14:38
Партнерский контент