Виталий Павлов продолжит играть за рижское «Динамо»

Нападающий Виталий Павлов продолжит выступление за «Динамо» (Рига). Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба. Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один год.
В минувшем сезоне нападающий забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи в 61 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, заработав показатель полезности "-14" и набрав 21 минуту штрафа.
За «Динамо» Павлов выступает с 2012 года. В сезоне-2014/15 он выступал в североамериканском чемпионате ECHL за «Колорадо Иглз».
В прошедшем сезоне латвийская команда не сумела пробиться в плей-офф, оставшись на девятой строчке Западной конференции. «Динамо» заработало 62 балла в 62 встречах.
Ранее стало известно о продлении контракта с «Динамо» нападающим Колтоном Гиллисом.
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