Новички «Торпедо» определились с игровыми номерами

Новобранцы «Торпедо» определились с игровыми номерами на предстоящий сезон, сообщается на официальном сайте клуба.



Сыгравший один матч в минувшем сезоне за ЦСКА нападающий Игорь Левицкий будет выступать под номером «80». Бывший форвард ХК «Саров» Виктор Шахворостов будет носить на спине 33-й номер. 19-летний белорусский форвард Владислав Михальчук выбрал для себя 29-й номер. Выменянный из ХК «Сочи» Сергей Зборовский будет выступать в следующем сезоне под номером «2».



Напомним, нижегородский коллектив в прошедшем сезоне под руководством Дэвида Немировски занял седьмое место в Восточной конференции в рамках регулярного чемпионата. В плей-офф «Торпедо» вылетело в первом раунде, потерпев поражение от «Барыса» в серии из семи игр.