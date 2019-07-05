Новички «Торпедо» определились с игровыми номерами
Новобранцы «Торпедо» определились с игровыми номерами на предстоящий сезон, сообщается на официальном сайте клуба.
Сыгравший один матч в минувшем сезоне за ЦСКА нападающий Игорь Левицкий будет выступать под номером «80». Бывший форвард ХК «Саров» Виктор Шахворостов будет носить на спине 33-й номер. 19-летний белорусский форвард Владислав Михальчук выбрал для себя 29-й номер. Выменянный из ХК «Сочи» Сергей Зборовский будет выступать в следующем сезоне под номером «2».
Напомним, нижегородский коллектив в прошедшем сезоне под руководством Дэвида Немировски занял седьмое место в Восточной конференции в рамках регулярного чемпионата. В плей-офф «Торпедо» вылетело в первом раунде, потерпев поражение от «Барыса» в серии из семи игр.
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