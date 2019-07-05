Дубас прокомментировал возможный оффер-шит Марнеру
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал возможный оффер-шит со стороны одного из клубов НХЛ по отношению к форварду Митчеллу Марнеру.
«Если это произойдёт, то это произойдёт. Думаю, мы находимся в хорошей позиции — есть возможность принять обдуманное решение, а не просто защититься от оффер-шита.
Сейчас мы полностью сосредоточены на переговорах с агентом Марнера. Делаем всё, чтобы подписать с Митчем контракт», — цитирует Дубаса инсайдер Давид Паньотта в своём «твиттере».
Напомним, несколько дней назад в НХЛ случился первый оффер-шит за шесть сезонов. «Монреаль Канадиенс» сделал его форварду Себастьяну Ахо. «Каролина Харрикейнз» повторила предложение на следующий день.
Клуб НХЛ может сделать оффер-шит «Торонто» по Марнеру
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