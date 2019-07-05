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Ленер: я хотел остаться в «Айлендерс», но они поставили мне ультиматум

Ленер: я хотел остаться в «Айлендерс», но они поставили мне ультиматум
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Робин Ленер рассказал о причинах своего ухода из «Нью-Йорк Айлендерс».

«Мне всего 27 лет, и я уверен, что буду лишь прибавлять. Также я был полон решимости остаться в «Айлендерс» и спокойно ждал начала переговоров. Тем не менее, как только мы вступили в контакт, передо мной внезапно поставили ультиматум — клуб хотел уменьшить сумму контракта.

В тот момент мы поставили переговоры на паузу, а когда вновь возобновили их, было слишком поздно. Я рассчитывал на долгосрочный контракт, но максимум, что мне предлагали, было два года. Даже тогда я с уважением отнёсся к их предложению и продолжил переговоры на их условиях. Увы, они решили найти другого вратаря», — цитирует Ленера официальный сайт НХЛ.

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