Сформирован тренерский штаб «Витязя»
Руководство ХК «Витязь» объявило весь тренерский штаб, который будет готовить команду к сезону-2019/20.
Главным тренером команды, как уже сообщалось ранее, стал Михаил Кравец. Его ассистентами будут Александр Савченков и Андрей Сапожников. Должность тренера вратарей занял Андрей Малков и Симо Вехвилайнен. Алексей Селивестров стал тренером по общей физической подготовке. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Витязя».
В минувшем сезоне «Витязь» занял восьмое место в Западной конференции, а затем проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА (0-4).
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