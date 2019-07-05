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Сформирован тренерский штаб «Витязя»

Сформирован тренерский штаб «Витязя»
Хоккей / КХЛ 0

Руководство ХК «Витязь» объявило весь тренерский штаб, который будет готовить команду к сезону-2019/20.

Главным тренером команды, как уже сообщалось ранее, стал Михаил Кравец. Его ассистентами будут Александр Савченков и Андрей Сапожников. Должность тренера вратарей занял Андрей Малков и Симо Вехвилайнен. Алексей Селивестров стал тренером по общей физической подготовке. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Витязя».

В минувшем сезоне «Витязь» занял восьмое место в Западной конференции, а затем проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА (0-4).

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