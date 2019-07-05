Двукратный обладатель Кубка Стэнли перешёл из «Чикаго» в «Цюрих»

Швейцарский «Цюрих Лайонс» пополнился шведским нападающим «Чикаго Блэкхоукс» Маркусом Крюгером. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Срок его контракта с «Цюрихом» составляет два года.



В новой команде он воссоединится с Рикардом Грёнборгом, под руководством которого в 2017 году стал чемпионом мира.



В минувшем сезоне 29-летний Крюгер провёл 74 матча в составе «Чикаго», в которых отметился 4 голами и 8 результативными передачами. Его коэффициент полезности составил "-2", а количество набранного штрафа 30 минут.



В 2013 и 2015 годах Крюгер дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Блэкхоукс».