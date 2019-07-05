«Коламбус» заключил новый контракт с защитником Харрингтоном

«Коламбус» подписал новый контракт с защитником Скоттом Харрингтоном, информирует официальный сайт клуба.
Соглашение с игроком, который находился в статусе ограниченно свободного агента, рассчитано на три года. По информации журналиста Брайана Хеджера, среднегодовая зарплата игрока составит $ 1,63 млн.
В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл 73 игры в регулярном чемпионате, записав на свой счёт два результативных броска и 15 голевых передач при показателе полезности «+6» и 23 минутах штрафа. В 10 матчах плей-офф Харрингтон отметился четырьмя результативными передачами. Кроме того он заработал две минуты штрафа и показатель полезности «+4».
«Питтсбург Пингвинз» выбрал Харрингтона на драфте-2011 под общим 54-м номером. Всего в НХЛ хоккеист провёл 152 игры и набрал 26 (5+21) очков. Помимо «Коламбуса» и «Питтсбурга» выступал за «Торонто Мэйпл Лифс».
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