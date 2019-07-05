Хабибулин: лагерь развития СКА не такой, как в НХЛ. Условия великолепные

Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин поделился впечатлениями о работе в лагере развития СКА.
«Думаю, такой лагерь — это очень хорошая идея для развития молодых хоккеистов. Здесь можно прививать им определённые навыки, обучать. Сборы проходят очень интересно, условия просто великолепные. Можно даже сказать, потрясающие. В НХЛ такие лагеря проводятся обособленно. Здесь же всё организовано клубом. Всё это рассчитано на то, чтобы подготовить ребят к сезону. Уверен, это хорошая идея.
Ребята все молодые. Понятно, что работать можно, а предела совершенству нет, но в целом мне нравится всё, что я вижу. Ярослав Аскаров хоть и моложе остальных, но вообще никак не выпадает, уже работает на высоком уровне. В общем, очень приятные впечатления», — приводит слова Хабибулина официальный сайт СКА.
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