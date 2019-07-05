Тэллон: «Флорида» до последнего надеялась подписать контракт с Панариным

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон рассказал, почему клубу не удалось заключить контракт с нападающим Артемием Панариным. Россиянин подписал семилетнее соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму в $ 81,5 млн.
«Мы могли подписать контракт с Панариным. Всё было реалистично. Мы побеседовали с игроком, у нас состоялся конструктивный диалог. У него есть опыт совместной работы с Кенневиллем. Думаю, что сердце подсказало Панарину сделать выбор в пользу «Рейнджерс». Он хотел играть в большом городе, и это здорово. Мы приложили все усилия и до последнего надеялись подписать контракт с игроком», — цитирует Тэллона официальный сайт «пантер».
В первые три года Панарин заработает $ 40 млн. Из $ 81,5 млн, которые россиянин получит за всё время, проведённое в клубе, $ 74,5 млн являются подписными бонусами. Также в контракте прописан полный запрет Панарина на перемещение в семилетний период действия соглашения. В последние три года контракта россиянин получит $ 29 млн с учётом прописных бонусов.
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